Haberler

Antalya'da Narkotik Operasyonları: 29 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Narkotik Operasyonları: 29 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı; 18'i tutuklandı ve 134 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan yakalanan 29 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 134 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu suçlarından aranması olan 20 kişi yakalandı, 13'ü cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 kilo 250 gram sentetik, 24 kilo 777 gram esrar, yaklaşık 7 milyon 947 bin 330 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 4 kilo 686 gram kokain, 8 bin 393 adet sentetik ecza, 39,85 gram eroin, 2 silah, 2 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Karşılamada dikkat çeken İsrail sözleri: Türkiye'den korkuyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar

Uğradığı haksızlığı hüngür hüngür ağlayarak anlattı
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.