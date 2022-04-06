Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

AA - Orhan Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

Antalya'da mukabele geleneği, 2 bini aşkın camide ramazan ayı boyunca sürdürülüyor.

İHSANİYE, AFYON (AA) - Antalya'da mukabele geleneği, 2 bini aşkın camide ramazan ayı boyunca sürdürülüyor.

İl genelindeki camilerin tamamında "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği yaşatılıyor.

Kentin en eski camilerinden Yivli Minare (Fetih Camisi), Murat Paşa, Tekeli Mehmet Paşa, Balibey, Müsellim, Kır ve İhsaniye'de öğle ve ikindi namazları öncesi veya sonrasında sürdürülen mukabeleye çok sayıda kişi katılıyor.

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de ramazan mukabelelerinin genellikle ramazanın ilk günü başladığını ve arife gününe kadar devam ettiğini söyledi.

Ramazan boyunca il genelindeki camilerin tamamında mukabele yapıldığını belirten Arcaklıoğlu, "Camilerimizde vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmesini istiyoruz. Öğle ve ikindi vakitlerinde camilerde cemaatin katılımıyla mukabele okuyoruz. Bilmeyenler de Kur'an dinleyerek feyiz alıyor." diye konuştu.

Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Murat Paşa, İhsaniye, Ramazan, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title