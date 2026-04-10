Antalya'da Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Antalya Valiliği ile Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Valiliği'nde düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Nazif Alp ve Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç katıldı.

Protokol amacı muhtarların görev süreleri boyunca karşılaştıkları sosyal, hukuki, psikolojik ve yönetimsel sorunlara profesyonel çözümler üretebilmelerini sağlamak olduğu belirtildi.

Protokol ile kentteki muhtarların Akdeniz Üniversitesi'nin uzman akademisyenlerden eğitim alarak vatandaşlara sundukları. hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.

Program sonunda mezuniyet töreni düzenlenerek dersleri başarıyla tamamlayan muhtarlara resmi katılım belgesi ve ders notları dijital arşiv olarak kendilerine sunulacak.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
