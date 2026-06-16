Antalya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Varol Şen (20), üst geçitte bariyere çarparak hayatını kaybetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde üst geçitte bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Varol Şen (20) yönetimindeki 07 CDZ 086 plakalı motosiklet, Etiler Mahallesi'ndeki Mevlana Üst Geçidi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazenin Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca