Antalya'da Motosiklet-Kiralanan Bot Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Demre ilçesinde bir motosikletin park halindeki otomobile bağlı bota çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Demre-Finike D400 kara yolunda seyreden Z.D. idaresindeki 07 Z 0149 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 07 ACP 190 plakalı otomobile bağlı fiber bota çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
