Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
26 yaşındaki Ramazan Harmankaya, motosikletiyle refüjdeki bordür taşlarına çarparak hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.

ANTALYA'da motosikleti ile refüjdeki bordür taşlarına çarpan Ramazan Harmankaya (26), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Ramazan Harmankaya, 07 BOU 670 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Harmankaya, motosikletin refüjün bordür taşlarına çarpmasıyla yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Harmankaya, kurtarılamadı. Harmankaya'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ramazan Harmankaya'nın yakınları, cenazeyi teslim almak için sabah saatlerinde morga geldi. İşlemlerin ardından Harmankaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Bu sırada Harmankaya'nın bir yakını, dizlerini döverek yere çöktü. 2 kişinin yardımı ile yürüyen kadın, otomobile götürüldü.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
