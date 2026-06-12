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Antalya'da "Mesleğimi Seçiyorum, Geleceğimi ve Ülkemin Geleceğini İnşa Ediyorum" projesi tanıtıldı

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Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Mesleğimi Seçiyorum, Geleceğimi ve Ülkemin Geleceğini İnşa Ediyorum' projesinin tanıtım etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Proje kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin çalışmaları sergilendi, mesleki eğitimin önemi vurgulandı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mesleğimi Seçiyorum, Geleceğimi ve Ülkemin Geleceğini İnşa Ediyorum" projesinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamındaki projenin tanıtımı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği stantlarda, mesleki eğitimin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilmesi, okul-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar aktarıldı.

Tanıtımla, sektör temsilcileriyle ortak çalışmalar yürütülerek mesleki eğitime ilişkin farkındalığın artırılması hedeflendi.

Programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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