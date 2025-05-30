Antalya'da Mayıs Sonunda Tahtalı Dağı'na Kar Yağdı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine kar yağdı. Mayıs ayının son günlerinde kar yağdığını görenler, şaşırdıklarını belirtti.Kemer'de bulunan Beydağlarının en yüksek zirvelerinden olan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bugün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Karla karışık dolunun da etkili olduğu yağış nedeniyle Tahtalı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Sahil kesiminde denize girilen ilçede mayıs ayının son günlerinde yağan kar, görenleri şaşırttı. Tahtalı'nın zirvesinde hava sıcaklığının 1 derece, sahil kesiminde ise 23 derece civarında hissedildiği belirtildi. Zirvedeki kar yağışının sürdüğü belirtildi.Kemer ilçe merkezinden Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkışı sağlayan teleferik firmasının Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, "Bu yıl hava değişikliğini en çok hisseden işletmelerden biriyiz. Geçen yıllarda mayıs ayı itibarıyla zirvede hava sıcaklığı 15 derecelerde olurken son haftalarda zirvede kar yağışı ile karşılaşıyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),