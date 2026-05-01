Antalya'da mantar toplamak için çıktığı arazide kaybolan 75 yaşındaki kişi bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Akseki ilçesinde, dün mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kişi sağ bulundu.

İlçeye bağlı Erenkaya Mahallesi'nde dün sabah erken saatlerde kuzugöbeği mantarı toplamak için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dündar Yaman için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Dün bulunamayan Yaman için bugün de bölgede geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Yaman, ekiplerin çalışması sonucu Erenkaya Mahallesi'nden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sinanhoca Mahallesi'nde bitkin halde bulundu.

Ekipler tarafından su verilen Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi

Tamam mı devam mı? İran, ABD'ye son teklifini iletti

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti