Yaban hayatı gözlemcisinden leyleğin bozulan yuvası için çağrı

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir köy camisinin kubbesindeki leylek yuvası kaldırıldı. Yaban hayatı gözlemcisi Alper Tüydeş, yuvanın aynı yere yeniden konulması çağrısında bulundu.

Dikmen Mahallesi'ndeki köy camisinin kubbesi üzerinde uzun yıllardır olan ve bir leyleğin ilkbahar ve yaz dönemini geçirdiği yuvanın yerinde olmadığı görüldü. Yaren leyleğin hikayesiyle tanınan ve kuş gözlem etkinliği için Antalya'ya gelen yaban hayatı gözlemcisi Alper Tüydeş, "Leylek yuvası birkaç gün önce bozulmuş; yuvanın sahibi leylek gelmişken hem de. Leylek için de yuvanın uzağında bir yere saçma bir direk dikip, güya leyleği buraya yönlendirmişler ama nafile elbette. Bu köydeki tek yuva bozulmuş. Lütfen bir an önce leyleğin yuvası aynı yerine konularak, bu hata telafi edilsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Savaş alarmı! Bir ilimize daha Patriot geliyor
İsrail 15 katlı binayı yerle bir etti

Patlama anı saniye saniye kamerada! 15 katlı bina yerle bir oldu
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
İsrail 15 katlı binayı yerle bir etti

Patlama anı saniye saniye kamerada! 15 katlı bina yerle bir oldu
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı

Dünyayı korkutan krize Türkiye çözüm oldu! Ve akış başladı