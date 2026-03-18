Yaban hayatı gözlemcisinden leyleğin bozulan yuvası için çağrı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde cami kubbesindeki leylek yuvasının kaldırıldığını gören yaban hayatı gözlemcisi Alper Tüydeş, çağrıda bulunarak yuvanın yeniden aynı yere konulmasını istedi.

Dikmen Mahallesi'ndeki köy camisinin kubbesi üzerinde uzun yıllardır olan ve bir leyleğin ilkbahar ve yaz dönemini geçirdiği yuvanın yerinde olmadığı görüldü. Yaren leyleğin hikayesiyle tanınan ve kuş gözlem etkinliği için Antalya'ya gelen yaban hayatı gözlemcisi Alper Tüydeş, "Leylek yuvası birkaç gün önce bozulmuş; yuvanın sahibi leylek gelmişken hem de. Leylek için de yuvanın uzağında bir yere saçma bir direk dikip, güya leyleği buraya yönlendirmişler ama nafile elbette. Bu köydeki tek yuva bozulmuş. Lütfen bir an önce leyleğin yuvası aynı yerine konularak, bu hata telafi edilsin" dedi.

