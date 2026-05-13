Antalya'da kürek tutkunları günün ilk ışıklarında denize açılıyor

Antalya'da sabahın ilk saatlerinde denize açılarak kürek çeken sporseverler, hem güne daha zinde başlıyor hem de şehir hayatının stresinden bir süreliğine de olsa uzaklaşıyor.

Kentte farklı yaş ve meslek grubundan kişiler, yeni günü denizde kürek çekerek karşılıyor. Bazı sporseverler, bu hobilerini Lara Kürek Spor Kulübü bünyesinde sürdürüyor.

Kulüpte temel eğitim sürecini tamamlayan üyeler, daha sonra iki kişilik ve tek kişilik teknelerde antrenman yapabiliyor.

Lara Kürek Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Tunahan Albayrak, AA muhabirine, Antalya'da küreğe ilginin iyi seviyede olduğunu, katılımcıların orta yaş grubunda yoğunlaştığını söyledi.

Kent sakinlerinin genellikle mesai öncesinde ya da hafta sonları güne güzel bir başlangıç yapmak için kürek sporunu tercih ettiğini belirten Albayrak, denizde antrenman yapmanın bu sporu cazip hale getiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Albayrak, küreğin hem hobi hem performans sporu olarak yapılabildiğini vurgulayarak, "İlk hedeflenen şey burada tabii ki antrenman yapmak oluyor ama bazen hobi amaçlı başlayan sporcularımız da olabiliyor. Onlar da yine haftada bir gün, iki gün çalışmalara katılarak hem hobilerini sürdürüyor hem de antrenman yapmış oluyorlar." dedi.

Küreğin bütün kas ve iskelet sistemini çalıştıran ender branşlardan biri olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Kürek anda kalarak yapılan bir spor çünkü birden fazla şeyi aynı anda organize etmek gerekir. O yüzden genellikle psikolojik olarak zihnin sakinleştiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Albayrak, küreğin, pahalı bir spor olarak görülmemesi gerektiğine işaret ederek, kulüp olarak tekne ve ekipman desteği verdiklerini, isteyen herkesin kayıt yaptırarak antrenmanlara katılabildiğini dile getirdi.

-"Sadece bedene değil ruha da çok iyi geliyor"

Psikolog Demet Alkapar ise geçen yıl tanıştığı kürek sporunu bırakmadığını, açık havada ve denizin üzerinde yapılan antrenmanların kendisine çok yönlü katkı sunduğunu aktardı.

Kürek sporunun sadece bedene değil ruha da çok iyi geldiğini kaydeden Alkapar, şöyle devam etti:

"Kürek, beden koordinasyonunu güçlendiriyor ve bu durum bilişsel süreçlere de olumlu yansıyor. Ruh halindeki iyileşme, mesleki hayatına da katkı veriyor. Küreğin ekip halinde yapılması, özellikle gençler açısından da önemli kazanımlar sunuyor. Türkiye'de deniz sporlarının daha fazla yaygınlaşması gerekiyor."

"Günün sonu çok daha verimli geliyor"

Eski diplomat ve şirket danışmanı Aytaç Yiğitler de kürek sporunun güne başlarken büyük avantaj sağladığını anlattı.

Karar alma süreçlerinde zihnin duru olmasının önemine dikkati çeken Yiğitler, "Bu sporun en önemli yönleri, başladığınız andan itibaren dünyadaki birçok şeyi unutuyor olmanız, bir terapi haline gelmesi ve doğayla buluşmanız. Güne böyle başlarsanız günün sonu çok daha verimli geliyor." ifadesini kullandı.

Küreğin her yaşta yapılabilecek bir spor olduğunu belirten Yiğitler, deniz ve hava koşullarına karşı uyum sağlamanın kişiye hem zayıf hem güçlü yönlerini gösterdiğini, bu yüzden sporun sadece fiziksel değil zihinsel dayanıklılığı da artırdığını kaydetti.