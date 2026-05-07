Antalya'da 'Kökten Geleceğe Maarif Yolcuları' temalı konser düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda "Kökten Geleceğe Maarif Yolcuları" temalı konser gerçekleştirildi.

Şef Mahir Öztürk yönetimindeki Maarif Orkestrası, Korosu ve Halk Dansları Topluluğu'nun sahne aldığı gece, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Levent Konur, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Yanaral, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 170 öğretmen sahne aldı.