Haberler

Antalya'da Kamyonetin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde teravihe gitmekte olan 71 yaşındaki Hatice Kepez, yolun karşısına geçerken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken, Kepez'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

ANTALYA'da iftar sonrası teravihe gitmek için yolun karşına geçtiği sırada kamyonetin çarptığı Hatice Kepez (71), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki Ünsal Camisi'nde teravih namazını kılmak için çıkan Hatice Kepez, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kepez'e, R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Hatice Kepez yola savrulurken, çevredekiler yardıma koştu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Kepez kurtarılamadı. Polis, sürücü R.Y.'yi gözaltına aldı.

CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI

Hatice Kepez'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. B sabah işlemlerinin ardından Hatice Kepez'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu