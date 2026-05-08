Korkuteli Barajı'nda bulunan cesedin Kübra Yapıcı'ya ait olduğu kesinleşti

Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın cesedine ait parçalar, Burdur'un Bucak ilçesindeki Korkuteli Barajı'nda bulundu. DNA örnekleri ile cesedin Yapıcı'ya ait olduğu doğrulandı. İki şüpheli tutuklandı.

Antalya'da kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ile aileden alınan DNA örnekleri eşleşti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli İ.U.D'nin ifadesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve polis ekiplerince dün Korkuteli Barajı'nda yürütülen aramalarda barajın Dereköy Mahallesi kısmında Yapıcı'nın (30) cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşılarak örnek alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede örnekler ile Yapıcı'nın anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleştiği, cesedin maktul Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi.

Olay

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Barajda dün yapılan arama çalışmasında Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak
