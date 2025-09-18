Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonları

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi, kaçakçılık ve organize suçların önlemesi amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan, 13 olayda 11 şüpheliye işlem yapıldı.

"Rüşvet" suçundan 1 olayda 20 şüpheliye işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen kişilerden 6'sı serbest bırakıldı, 9'u hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 5 kişi de tutuklandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 1 milyon 164 bin 300 makaron,1778 paket sigara, 1336 kilogram tütün, 321 elektronik sigara, 65 şişe içki, 2 litre içki, 47 emtia ve 4 cep telefonu ele geçirildi.