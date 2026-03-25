Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son iki haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 25 olayda 33 şüpheliye adli işlem yapıldı.

"Rüşvet" suçundan yakalanan 12, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan yakalanan 3, "İhaleye fesat karıştırmak" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı."

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise 11 firari hükümlü yakalandı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 1 av tüfeği, 749 bin 20 kaçak makaron, 6 bin 152 kaçak sigara, 460 litre kaçak içki, 344 kaçak ilaç, 797 kilogram kaçak tütün, 123 kilogram kaçak gıda, 392 kaçak emtia ile 86 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.