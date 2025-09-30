Haberler

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 18 Şüpheli Gözaltında

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 18 Şüpheli Gözaltında
Antalya merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 18 şüpheliye adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda milyonlarca makaron ve tütün ele geçirildi.

Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi, kaçakçılık ve organize suçların önlemesi amacıyla merkez Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 15 olayda, 18 şüpheliye adli işlem gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 2 milyon 907 bin makaron, 12 bin 948 kilogram tütün, 1329 sigara, 866 elektronik sigara, 68 şişe içki, 308 adet emtia ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da 4 firari hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
