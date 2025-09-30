Antalya'da Jeneratör Gazından Zehirlenme: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ve 1 kişinin de yardım esnasında fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuyunun yanında isminin Selahattin olduğu öğrenilen kişiyi baygın buldu. Halat yardımıyla kazılan kuyuya inen ekipler, burada da baygın buldukları Zekeriya T. ve Emirkan K'yi dışarı çıkardı.

Hastaneye kaldırılan Zekeriya T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 3 saat sonra da Emirkan K. hayatını kaybederken, diğer yaralı kişinin ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan ekiplerce yapılan incelemede kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu tespit edildi ve bir jeneratör bulundu.

Define aramak için kuyu kazdıkları iddia edilen 3 kişinin, çalıştırdıkları jeneratörün gazından zehirlendikleri öne sürüldü.