Yakınlarına mesaj attı, evinde bir kadınla ölü bulundu
Güncelleme:
Antalya'da, intihar edeceğine dair mesaj gönderen 47 yaşındaki Özgür Yeke, evinde bir kadınla birlikte başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da yakınlarına mesaj gönderdikten sonra haber alınamayan Özgür Yeke (47), evinde bir kadınla başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; yakınlarına intihar edeceğine dair mesaj atan Özgür Yeke'den bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları telefonla arayıp, ulaşamayınca Özgür Yeke'nin evini kontrol etmeye gitti. Kapının açık olduğunu gören yakınları, içeri girdiklerinde Özgür Yeke ile bir kadını kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede; Özgür Yeke ile yanındaki kadının başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Olay yerinde tabanca ve 3 boş kovan da bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
