Antalya'da Hayırseverlerden Elmalı Devlet Hastanesi'ne Tıbbi Cihaz Bağışı

Antalya'da Elmalı Devlet Hastanesi'ne hayırsever vatandaşlar tarafından tıbbi cihaz bağışında bulunuldu.

Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, yaptığı açıklamada, Salih Kurubaş, Mehmet Kurubaş, Ahmet Torun, Mehmet Aktaş, İbrahim Gökkaya ve Süleyman Sarıoğlu'nun kendileriyle iletişime geçerek hastaneye katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Kendilerine hastanenin ameliyat biriminde kullanılmak üzere tıbbi cihaz bağışında bulunabileceklerini aktardıklarını kaydeden Yüncü, hayırseverlerin bu eksikliği giderdiğini bildirdi.

Yüncü, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mehmet Kurubaş da imkanları ölçüsünde destekte bulunmaya devam edeceklerini söyledi.