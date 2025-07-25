Antalya'da Hayırseverlerden Elmalı Devlet Hastanesi'ne Tıbbi Cihaz Bağışı

Antalya'da Hayırseverlerden Elmalı Devlet Hastanesi'ne Tıbbi Cihaz Bağışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elmalı Devlet Hastanesi'ne hayırsever vatandaşlar tarafından tıbbi cihaz bağışında bulunuldu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, bağışçıların katkıları sayesinde eksik cihazların giderildiğini belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

Antalya'da Elmalı Devlet Hastanesi'ne hayırsever vatandaşlar tarafından tıbbi cihaz bağışında bulunuldu.

Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, yaptığı açıklamada, Salih Kurubaş, Mehmet Kurubaş, Ahmet Torun, Mehmet Aktaş, İbrahim Gökkaya ve Süleyman Sarıoğlu'nun kendileriyle iletişime geçerek hastaneye katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Kendilerine hastanenin ameliyat biriminde kullanılmak üzere tıbbi cihaz bağışında bulunabileceklerini aktardıklarını kaydeden Yüncü, hayırseverlerin bu eksikliği giderdiğini bildirdi.

Yüncü, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mehmet Kurubaş da imkanları ölçüsünde destekte bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Savaş giderek yaklaşıyor! Komşu ülkeler arasındaki çatışma şiddetlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.