Adliyede ölü bulunan güvenlik görevlisi için cenaze töreni

ANTALYA Adalet Sarayı'nda personel tuvaletinde ölü bulunan güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya (45) için adliye bahçesinde cenaze töreni yapıldı. Törende Çetinkaya'nın eşi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Olay, 9 Şubat'ta saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu. İhbarla olay yerine adliye polisi, güvenlik görevlileri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı. Çetinkaya'nın evli ve 14 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Türker Çetinkaya'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenazesi adliye binasına getirilen Çetinkaya için tören düzenlendi. Törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, adliye personeli ve Çetinkaya'nın ailesi katıldı. Cenaze aracının gelmesinin ardından Çetinkaya'nın eşi ve yakınları gözyaşına boğuldu. Duanın ardından Türker Çetinkaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.