Haberler

Antalya'da 1 kişinin yaralandığı, 7 aracın zarar gördüğü kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde gaz pedalının takılı kalması sonucu kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonu ve tamirhaneye girerek toplam 7 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 kişinin yaralandığı, 7 aracın zarar gördüğü kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi Hurdacılar Caddesi'nde seyreden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu kontrolden çıktı.

Akaryakıt istasyonuna giren otomobil, burada kafeteryanın içinden geçerek bazı araçlara çarptı. İstasyondan çıkan araç, ilerlemeye devam ederek sokak üzerindeki bir tamirhaneye girdi.

Otomobilin, park halindeki 3 otomobil ile 1 minibüse daha çarptığı tamirhanede, çalışan bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan kişi ise açık kapıdan dışarı düştü.

Sürücünün geri vitese aldığı otomobil, yol kenarında bulunan otobüse çarptıktan sonra durabildi.

Toplam 7 aracın zarar gördüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralı sağlık ekibince hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise tamirhanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarparak hızla tamirhaneye girmesi, çalışanların kaçışması ve minibüsteki kişinin çarpmanın etkisiyle araçtan düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Sıfır Atık Festivali’ne geri sayım: Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak

"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak"
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Yüzde 100 gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi: Söz verdim mi tutarım

Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi