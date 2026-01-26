1) ANTALYA'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU

METEOROLOJİNİN 'sarı kod'lu uyarısının ardından Antalya'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Dalgalar dron ile havadan görüntülenirken, bazıları fırtınaya karşı ayakta durmakta zorlandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, dün kent için 'sarı kod'lu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, yağışların Antalya'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, metrekareye ise 51 ile 75 kilo, yer yer 100 kilo yağış düşeceği, fırtınanın hızının ise yer yer 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Uyarının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında, Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kuvvetli yağış ve fırtına beklentisiyle oluşabilecek olası risklere karşı 'Hidrometeorolojik Afetler ve Kış Tedbirleri' kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi. 23 Ocak itibarıyla başlayan yağışlar sonucu, il genelinde su baskını, mahsur kalma ve diğer olaylara ilişkin toplam 1112'si su baskını olmak üzere 1194 ihbar alındığı; AFAD, itfaiye, ASAT, emniyet, jandarma ve belediye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde 170 kişinin güvenli şekilde kurtarıldığı belirtildi.Ayrıca ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışmalarının devam ettiği, kritik noktalarda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı 4 bin 532 personel ile 1535 araç, 272 iş makinesi ve 184 motopomp sahada aktif olarak görev aldı. Toplantıda ayrıca altyapı, enerji, tarım ve eğitim alanlarında meydana gelen hasarlara ilişkin yürütülen tespit ve iyileştirme çalışmaları da değerlendirildi.

Öğle saatlerinde kentte fırtına etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek için Konyaaltı Sahili'ne gelenler, o anları cep telefonları ile kaydetti. Bazıları, dalgalara aldırış etmeden sahile indi. Sahil bandına gelen çocuklar ise rüzgara karşı ayakta durmakta zorlandı. Dalgalar ve sahilde dalgaları izleyenler dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji verilerine göre fırtınanın bugün gece saatlerine, yağışların ise yarın gece saatlerine kadar aralıksız sürmesi bekleniyor.