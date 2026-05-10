Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balık tutmaya giden bir kişi, falezlerden düşerek yaralandı. Ekiplerin başarılı müdahalesi ile kurtarılan Yıldıray A., hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyeti bulunmuyor.

Atatürk Parkı'ndaki falezlere balık tutmaya giden Yıldıray A. (46), ayağının kayması sonucu kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metre yüksekten düşen ve kayalıkta mahsur kaldığı belirlenen Yıldıray A, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan deniz polisine ait bot ile kayalık alandan alınan Yıldıray A, limana getirildi. Yaralı, burada bekleyen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Yıldıray A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
