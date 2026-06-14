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Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldürdü

Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldürdü
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Antalya'da Orhan Bulak, eşi Aslıhan Öztürk Bulak ve kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü öldürdü. Olay yerinde yapılan incelemede kayınpederde 5, eşte 3 yara izi tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, çiftin 3 çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

EKİPLER 3 SAAT İNCELEME YAPTI

Orhan Bulak'ın eşi Aslıhan Öztürk Bulak ve kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü öldürdüğü dairede Olay Yeri İnceleme ekibi, çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasında ilk belirlemelere göre kayınpederde 5, Aslıhan Öztürk Bulak'ta ise 3 yara izi olduğu belirlendi.

CENAZELER ALINDI, YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Olay yeri inceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin inceleme ve çalışmasının ardından Aslıhan Öztürk Bulak ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenaze aracına alınan cenazeler götürülürken olay yerine gelen ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Olay anında evde bulunan çiftin 3 çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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