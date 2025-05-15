Antalya'da Engelliler İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Antalya'da Engelliler İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelliler Haftası kapsamında Antalya'da düzenlenen törende, temsili askerlik yapacak engelli bireyler, davul zurna eşliğinde eğlendi ve kına yakıldı. Törende aileler duygusal anlar yaşadı.

Antalya'da Engelliler Haftası kapsamında, temsili askerlik yapacak engelli bireyler için uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından organize edilen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri davul zurna eşliğinde eğlendi.

Törende bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylerin ellerine kına yakıldı. Kına anında aileler duygulu anlar yaşadı.

Törenin ardından özel bireyler, görevlerini yerine getirmek üzere Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına uğurlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli gençlere harçlık verdi ve alkışlarla uğurladı.

Karavural, burada yaptığı açıklamada, engelli bireylerin hayatın her alanında olduğunu belirtti.

Sembolik törenin çok derin bir anlama sahip olduğunu vurgulayan Karavural, "Engelli kardeşlerimiz askerlikte de var olduklarını gösteriyorlar. Belki bu sembolik bir program ama içeriği çok derin." dedi.

Temsili askerlik görevine uğurlanan Barış Fındık'ın annesi Nurten Koç ise çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Oğlum geceden beri heyecandan uyuyamadı. Defalarca 'Anne kına yakacak mıyız? Askerliğe gidecek miyim?' diye sordu. Çok büyük bir hevesi var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti

Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren 'taht' diyaloğu: İkinci eş için

Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.