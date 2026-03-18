Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Finike ilçesinde, bahçede elektrik direğinden akıma kapılan 28 yaşındaki Nail Biçer ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Finike ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Turunçova Mahallesi'nde, bahçede bulunan elektrik direğindeki akıma kapılan Nail Biçer (28) ağır yaralandı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Biçer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Karataç