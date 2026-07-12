Haberler

Antalya'da Depo Yangını Yanındaki Evlere Sıçradı

Antalya'da Depo Yangını Yanındaki Evlere Sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde mangal kömürü deposunda çıkan yangın, 3 depoya ve bir eve sıçradı. Evdeki kişiler alevler ulaşmadan camdan atlayarak kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın, yanındaki 3 depoya sıçradı. Yangının sıçradığı depoların yanındaki evde oturanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

Kepez ilçesi Düden Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek, yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler, depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken, alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı. Evde bulunanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü