Antalya'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması

ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar tarafından kutlandı. Kutlama için Güllük Caddesi üzerinde bir araya gelen binlerce kişi, sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdıkları pankartlar ve dövizlerle yürüdü. Bazı katılımcılar, yürüyüşe bebek arabalarındaki çocuklarıyla katıldı. Yürüyüş sırasında Filistin bayrağı taşıyan kalabalıktaki bazı kişiler, zaman zaman Filistin lehine slogan attı. Slogan atıp, şarkılar söyleyerek yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşü tamamlayan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Çalan şarkılarla 1 Mayıs'ı kutlayan kalabalık, burada davul ve zurna eşliğinde halay çekerken, kurulan sahnede kutlamalara katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı