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Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu

Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Tayfun Güleç'in cesedi boş arazide bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cesedi boş arazide bulundu.

Gebizli Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin, hükümlü olarak bulunduğu Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 16 Haziran'da izinli olarak ayrılan Tayfun Güleç'e (41) ait olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Güleç'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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