Antalya'da Cenaze Törenleri: Kerim Üre ve Elif Kılıç Defnedildi

Antalya'da Cenaze Törenleri: Kerim Üre ve Elif Kılıç Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Elif Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Üre'nin intihar etmesinin ardından, onun cenazesi de ikindi namazının ardından defnedildi.

CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabanca ile öldürdüğü Elif Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgu kapısında bekleyen Kılıç'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Kılıç'ın cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

BAŞKANIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Olayın ardından Habibler Mahallesi 5509 sokakta kendi otomobilinde hayatına son veren Kerim Üre'nin de cenazesi morgdan teslim alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kerim Üre'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Sütçüler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Namaza Üre'nin ailesi, yakınları, oda üyeleri ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamazken, aile bireyleri taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Üre, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.