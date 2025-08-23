Antalya'da Cenaze Törenleri: Kerim Üre ve Elif Kılıç Defnedildi

CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabanca ile öldürdüğü Elif Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgu kapısında bekleyen Kılıç'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Kılıç'ın cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

BAŞKANIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Olayın ardından Habibler Mahallesi 5509 sokakta kendi otomobilinde hayatına son veren Kerim Üre'nin de cenazesi morgdan teslim alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kerim Üre'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Sütçüler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Namaza Üre'nin ailesi, yakınları, oda üyeleri ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamazken, aile bireyleri taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Üre, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Tunahan KIR/ANTALYA,