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Sandık başından renkli görüntüler! Bir vatandaş oyunu uluyarak kullandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş, oyunu kullanmak için girdiği kabinde ilginç bir olaya imza attı. Vatandaş, pusulaya mührü basarken uludu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemleri tüm hızıyla sürerken, ülkenin farklı noktalarından ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor.

KURT GİBİ ULUDU

Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş, oyunu kullanmak için girdiği kabinde kurt gibi uludu. O anlar sırada bekleyen diğer vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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