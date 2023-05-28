Sandık başından renkli görüntüler! Bir vatandaş oyunu uluyarak kullandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş, oyunu kullanmak için girdiği kabinde ilginç bir olaya imza attı. Vatandaş, pusulaya mührü basarken uludu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemleri tüm hızıyla sürerken, ülkenin farklı noktalarından ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor.

KURT GİBİ ULUDU

Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş, oyunu kullanmak için girdiği kabinde kurt gibi uludu. O anlar sırada bekleyen diğer vatandaşlar tarafından kayda alındı.