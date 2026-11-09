Antalya'da bir haftada düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 75 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 29 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 7 kilo 981 gram esrar, 228 parça halinde 897 bin 852 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 345 gram kokain, 246 gram metamfetamin, 98 sentetik ecza, 75 kök kenevir bitkisi, 4 gram eroin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 75 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA