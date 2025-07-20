Antalya'da Baygın Bulunan Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Antalya'da Baygın Bulunan Genç Hastanede Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde baygın halde bulunan 28 yaşındaki Yahya Yılmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Yakınları, Yılmaz'ın akşam doğum günü kutlaması için evden ayrıldığını belirtti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde baygın halde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güzeloba Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin fenalaştığını fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışma yaptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Yahya Yılmaz (28) olduğu belirlenen genci, Sahil Güvenlik ekibinden teslim alarak hastaneye götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Morgun önüne gelen yakınları, gencin akşam saatlerinde doğum günü kutlaması için evinden ayrıldığını ve dönmediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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