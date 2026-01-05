Haberler

Antalya'da av sırasında tüfekle kazara vurulan genç öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında kazara tüfekle vurulan 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında tüfekle kazara vurulan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Karagöz (26), Ahmet G. (18) ve Hüseyin C. Ç. (19) avlanmak için Karaöz Mahallesi'nin kırsalına gitti.

Av sırasında Ahmet G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu Oğuzhan Karagöz karın bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Karagöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili Ahmet G'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

