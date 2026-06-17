Haberler

Ahşap yüklü kamyonun tehlikeli ilerleyişi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Muratpaşa'da kasasına özensiz ve aşırı yüklenmiş ahşap parçalarıyla seyreden kamyon, yola dökülen parçalarla diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücü güvenlik önlemi almadan yoluna devam etti.

ANTALYA'da kasasına özensiz ve aşırı şekilde yüklenen ahşap parçalarıyla trafikte seyreden kamyon sürücüsü, diğer araçları tehlikeye düşürdü. Zaman zaman ahşap parçaların yola döküldüğü kamyonun sürücüsü duruma aldırış etmeden yoluna devam etti.

Muratpaşa ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde, kasasına özensiz ve aşırı yüklenmiş ahşap parçaların bulunduğu kamyonun trafikteki tehlikeli ilerleyişi dikkati çekti. Kamyonun kasasına aşırı ve herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yüklenmiş ahşap parçalardan bazıları yola düştü. Aşırı yük nedeniyle zaman zaman sallanan kamyonun ilerleyişi trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Kamyon sürücüsü güvenlik önlemi olmadan bulvar üzerinde ilerlemeyi sürdürdü.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı

Duran bombasının pimini çektiler! Bu iş tamam

Dünya bu tarihe kilitlendi: ABD-İran mutabakat zaptı imzası Bürgenstock'ta atılacak

ABD ve İran anlaştı: Adres belli oldu
G-7'de Trump'tan Obama'ya ağır hakaret

Hedefinde Obama vardı! Söyledikleri yenilir yutulur değil

Görevden alınıp disipline sevk edilen Özgür Çelik'ten ilk açıklama

Kılıçdaroğlu, onun da üstünü çizdi! İlk açıklaması çok sert
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı

Hayatını kangal köpeklerine borçlu

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı