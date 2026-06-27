Haberler

Antalya'daki ev yangınında dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Antalya'daki ev yangınında dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2'si bebek 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla tahliye edildi. Yangın klima motorundan çıktı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da ev yangınında duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 2'si bebek 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi.

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 760. Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale ederken, duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 2'si bebek 10 apartman sakini merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.

Yangın sırasında eşiyle birlikte apartmanda bulunan bir kişi, tahliye için tanıdığı sepetli vinç operatörünü çağırdı. Eşini kendi imkanlarıyla kurtarmak istemesi üzerine kişi ile itfaiye ekipleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kendi çağırdığı vincin sepetine binen kişi, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda bekleyen eşini kendi imkanlarıyla kurtardı.

Dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerine gelen ambulanslarda yapılırken, 3 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, klima motorundan başladığı tespit edilen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Hizbullah resti çekti! Savaşın yeniden başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır memleketi Fatsa’da anıldı

Bir şehrimizde üzüntü büyük! Filmleri LED ekranlarda oynatılıyor
Kan donduran olay: 4 yaşındaki Aren Eren açlık ve susuzluktan öldü

Velayeti Yunan anneye verilen minik Aren açlık ve susuzluktan öldü
Malatya'da emniyetin frekanslarını dinledikleri iddia edilen 6 kişi yakalandı

Polis telsizine sızıp dinlemişler! Çok sayıda kişi gözaltında
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
'Cinler musallat oldu' deyip öldürdü

Yazdığı muska sonu oldu! 1 hafta sonra gelip katletti
Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu

Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı