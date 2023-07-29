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Çatıda can veren adamı 10 gün boyunca kimse fark etmedi

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Antalya'da 5 katlı apartmanın çatısında, yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen 35- 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 165 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşayan bir vatandaş, bugün saat 07.00 sıralarında çıktığı çatıda yarı çıplak hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde üzerinde kimlik çıkmayan ve 35- 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin öldüğünü belirledi.

Antalya'da apartman çatısında erkek cesedi bulundu

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Üzerinde sadece şort bulunan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğü öğrenilirken ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da apartman çatısında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Antalya Adli Tıp Kurumu Muratpaşa Altındağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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