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Antalya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 BIG 005 plakalı hasta taşıyan ambulans ile 07 BVP 745 plakalı otomobil, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolu Aspendos Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, ambulanstaki 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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