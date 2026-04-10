Antalya'da nadir görülen okyanus kökenli "wahoo" balığı yakalandı

Antalya'da amatör balıkçı Yusuf Kara, Konyaaltı Sahili'nde nadir görülen okyanus kökenli 'wahoo' balığını yakaladı. Akademisyenler balığı incelemek üzere laboratorio alırken, türünün bölgede görülme sıklığının arttığı belirtildi.

Antalya'da amatör balıkçı Yusuf Kara, Akdeniz sularında nadir görülen okyanus kökenli "wahoo" balığını oltayla yakaladı.

Balıkçı Yusuf Kara, arkadaşlarıyla Konyaaltı Sahili açıklarında "canlı yem" yöntemiyle avlandıkları sırada oltasına daha önce görmedikleri bir balık takıldı.

Balığı tekneye çıkartmayı başaran Kara, durumu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne bildirdi.

Limana gelerek balığı inceleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Alper Yıldız, balığın "wahoo" olarak bilinen acanthocybium solandri türü olduğunu belirledi.

Yıldız, 80 santimetre uzunluğunda ve 2 kilogram ağırlığında olduğunu tespit ettikleri balıktan fakültedeki laboratuvarda incelemek üzere numune aldı.

Dünyanın en hızlı balık türlerinden

Yıldız, balığın dünyanın en hızlı balık türlerinden olduğunu söyledi.

Balığın Antalya'da daha önce 2 kez yakalandığını ifade eden Yıldız, "İlk defa 2024 yılında görülmüştü. Kemer ve Alanya'da yakalanmıştı. Konyaaltı açıklarında ilk kez yakalandı. Bu durum, türün bölgede görülme sıklığının arttığını gösteriyor." dedi.

Balıkçı Kara ise balığı ilk yakaladığında farklı bir tür olduğunu anladığını ve şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Balığın suda çok hızlı hareket ettiğini anlatan Kara, Antalya'da böyle bir balık yakalamanın kendileri için de sürpriz olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı