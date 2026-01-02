Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polisin Üzerine Motosiklet Sürüp, Akrobatik Hareketler Yapan İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alanya'da polislerin üzerine akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerinin yakalandığını açıkladı. İki sürücü tutuklandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürerek akrobatik hareketler yapan 4 sürücünün yakalandığını, bunlardan 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerimizin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri Jandarmamız tarafından yakalandı. M.A. ve D.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tür davranışlara 'dur' diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız!

Yeni trafik kanunu teklifimizın amacı: kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

