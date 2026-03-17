Antalya'da AK Parti'den iftara yetişemeyen ve trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtımı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından sürdürülen "İftara 5 Kala" programı kapsamında, iftara yetişemeyen ve trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtımı yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Meltem Mahallesi girişinde düzenlenen etkinliğe, AK Parti MKYK Üyesi Hilal Kalyoncu Koç, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan ile partililer katıldı.

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Gençlik Kolları Başkanı Alkan, "Bugünkü organizasyonumuzu Akdeniz Üniversitesi önünde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletip ramazanlarını mübarekleyeceğiz. Bizler AK Parti Gençlik Kolları olarak bu etkinlikle başlayıp gece de 'ramazan yollarda' aracımızla 'Geceye ışık tutan AK Gençlik' sloganıyla sağlık çalışanlarıyla, emniyet mensuplarımızla, taksicilerle, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlara ikramlarda bulunup güne devam ediyoruz. Ayrıca öğrenci evlerinde üniversiteli öğrencilerimizle sahurlarımızı gerçekleştirip onlarla hemhal oluyoruz." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Koç da " Bizler AK Parti teşkilatları olarak Türkiye genelinde hem gönül sofralarına eşlik ettik hem de hane ziyaretleri gerçekleştirdik. Gençlerle buluştuk, büyüklerimizin ellerinden öptük, şehit ve gazi ailelerimizle aynı sofrayı paylaştık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi teşkilatlarımız siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız. Ramazan ayı boyunca bu etkinlik sayesinde 20 binden fazla vatandaşa ulaşan Antalya teşkilatımıza Cumhurbaşkanı'mız adına çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İftariyelik dağıtımının ardından Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yemekhanesine geçen protokol üyeleri, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.