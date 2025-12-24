Haberler

Antalya'da Tartıştığı Babasını Tabancayla Öldürüp, Yengesini Ağır Yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 48 yaşındaki H.A.Y., tartıştığı babasını tabancayla öldürüp yengesi Nora Dzuliashvili'yi ağır yaraladı. Olay sonrası H.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

1) TARTIŞTIĞI BABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRÜP, YENGESİNİ AĞIR YARALADI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde H.A.Y. (48), tartıştığı babası Ali Yıldız'ı (72) tabancayla öldürüp, yengesi Nora Dzuliashvili'yi (62) ağır yaraladı.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan H.A.Y. ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız arasında, dün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.A.Y., babası Ali Yıldız ile ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ali Yıldız daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Yıldız bu sabah hayatını kaybetti. Nora Dzuliashvili ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunan Dzuliashvili'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

AĞABEYİ DE GEÇEN HAFTA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olayda kullandığı tabancayla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen H.A.Y., jandarmanın 'teslim ol' çağrısına uzun süre cevap vermedi. Daha sonra arkadaşları ve akrabaları tarafından ikna edilen H.A.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan H.A.Y.'nin ağabeyi Ömer Yıldız da geçen hafta cuma günü iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi