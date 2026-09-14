Antalya'da 440 okul servis aracı denetlendi
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Antalya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde 440 okul servis aracı denetlendi.
Antalya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde 440 okul servis aracı denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde 440 okul servis aracı ve sürücüleri kontrol edildi.
Ekiplerin, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve kontrollerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA