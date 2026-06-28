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Antalya'nın bunaltıcı havasına mavi sularda serinlik aradılar

Antalya'nın bunaltıcı havasına mavi sularda serinlik aradılar
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Antalya'da etkili olan sıcak hava dalgasıyla termometreler 41 dereceyi gösterdi. Yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçülürken, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ANTALYA'da etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte kentteki termometreler 41 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaktan kaçmak isteyen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kentte deniz suyu sıcaklığı 29,03 derece, nem oranı ise yüzde 50 olarak ölçüldü. Meteorolojinin resmi verilerine göre hava sıcaklığı 38 derece kaydedilirken, kentteki termometreler ise 41 dereceyi gösterdi. Kent merkezinde sakinlik hakimken Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Yakıcı güneşe karşı vatandaşlar şemsiye ve şapka takarak önlem almaya çalıştı. Sıcak havayı değerlendiren tatilcilerden bazıları Akdeniz'in serin sularında yüzmeyi tercih ederken, bazıları da şemsiyelerin gölgesinde dinlenerek vakit geçirdi. Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi tehlikeye aldırış etmeden falezlerden denize atlayıp serinlemeye çalıştı.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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