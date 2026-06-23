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40 metrelik falezden denize atlayıp yüzdüler

40 metrelik falezden denize atlayıp yüzdüler
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Antalya Konyaaltı sahilinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden iki kişi peş peşe denize atladı. Tehlikeli atlayış cep telefonu kamerasına yansırken, sahildekiler endişeyle izledi.

ANTALYA'da falezlerin kıyısına gelen 2 kişi, tehlikeye aldırmadan peş peşe denize atlayıp, yüzdü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten suya düşen 2 kişinin atlayışı kameraya yansıdı.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı sahil bandındaki yaklaşık 40 metre yüksekliğinde falezlerde meydana geldi. Falezlerin kıyısına gelen kişi bir süre çevreyi izledikten sonra yanında getirdiği taşı denize attı, ardından da kendisi atladı. Suya düşen kişi aşağıda kendisini bekleyen arkadaşının yanına kadar yüzdü. Ardından başka biri de aynı noktadan denize atladı. O sırada sahilde bulunanlar yaşananları endişeyle izlediklerini ifade etti.

Konyaaltı Sahili'ne Varyant tarafından giriş yapıldığında ise hemen falezlerin altında bulunan 6 metre yüksekliğindeki kayadan bir grup gencin de denize atladığı görüldü. Her sene klasikleşen ve önüne geçilemeyen duruma, bu yıl da rastlandığı ve gençlerin tehlikeye aldırmadan kayalıktan kendilerini suya attığı öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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