Antalya'da 4. Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali Başlıyor

Antalya'da bu yıl 9-11 Mayıs'ta yapılacak 4. Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali, Michelin Yıldızlı şeflerini, gastronomi profesyonellerini, Türkiye'nin önemli gurmeleri ile lezzet tutkunlarını bir araya getirecek.

Bu yıl "Akdeniz Mutfağı" temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek festival, yerli üreticiyi ve tarımı desteklemeyi, doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi, Antalya'da yetişen tarımsal ürünlerin gastronomideki yerini tanıtmayı hedefliyor.

Üç gün sürecek festivalde, çeşitli atölyeler, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel, söyleşi ve konserler yapılacak.

Festivalde bu yıl genç şef adayları, gastronomi bölümü öğrencileri ve akademisyenler ile bilgi ve yaratıcılığın buluşmasına tanıklık edilecek. Otel, yerel ve üniversiteli şefler, yarışmada gastronomiye dair hünerlerini sergileyecek.

Etkinlik kapsamında sanatçı Ceylan Ertem ve Simge de Antalyalı hayranlarıyla buluşacak.

Festivalin ilk gününde sektör profesyonellerinin katılımıyla "Akdeniz Şehirlerinde Gastronomi Turizminin Gelişimi ve Deneyim Odaklı Rotalar" konulu panel ile "Akdeniz'in Kalbinden Dünya Sofralarına Uzanan Ürünler" konulu söyleşi ve workshoplar gerçekleştirilecek.

İkinci günde şefler Ömür Akkor, Arda Türkmen, MasterChef Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, etkinlik sahnesinde düzenlenecek workshoplarda lezzete ve mutfağa dair önemli bilgiler verecek.

Festivalin son günü ise workshop ağırlıklı program ziyaretçilere sunulacak.

Şefler Rafet İnce, Özge Şahin, Elif Korkmazel, Asuman Kerkez, beslenme uzmanı Dilara Koçak etkinliklerde yer alacak.