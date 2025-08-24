Antalya'da 28 Yıllık Papağan Çalındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi 28 yıldır sahiplendiği "Cabbar" adındaki papağanının çalındığını öne sürerek bulunması için polise başvurdu.

Altınkum Mahallesi'nde gittiği restoranın kapısına bıraktığı papağanının garsonların haber vermesiyle yerinde olmadığını öğrenen Metin Suna, çalındığı şüphesiyle şikayetçi oldu.

Suna, AA muhabirine, papağanını gittiği restoranın kapısına bırakarak içeri girdiğini ve kısa süre sonra garsonun papağanının çalındığını söylediğini belirtti.

Dışarıya çıktığında papağanını bıraktığı yerde göremediğini kaydeden Suna, "Arkadaşlara haber verdim, oradaki garsonlar da motosikletle çevrede kontrol etmeye başladı. Ben de bu sırada direkt polise gittim, şimdi haber bekliyoruz." dedi.

Polisin papağanını bıraktığı noktayı gören güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeceğini belirten Suna, polise güvendiğini ve papağanının hemen bulunmasını istediğini söyledi.

Papağanıyla 28 yıldır yaşadığını dile getiren Suna, "Ben papağanı rahmetli Turgut Özal öldüğünde satın aldım ve o günden beri beraberiz. 10 sene önce bir daha çaldılar ve bulmuştuk, inşallah şimdi de bulunur. 28 yıldır evlat gibiydi Cabbar, konuşuyor 'baba, anne' diyordu, kendini tanıtıyor. İnşallah bulunur, çalanlardan şikayetçi olacağım." ifadelerini kullandı.