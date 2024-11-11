Antalya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi Etkinlikleri Gerçekleştirildi
Antalya'nın Demre ve Gündoğmuş ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliklere yerel yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Antalya'nın Demre ve Gündoğmuş ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Demre ilçesinde, Finike Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Likya Orman İşletme Şefliği organizasyonuyla Yavu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Mücahit Yılmaz, Demre İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçarslan, jandarma komutanlığı personeli, bölge trafik ve orman işletme şefliği çalışanları katıldı.
Gündoğmuş ilçesinde de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Orman İşletme Müdürlüğünce Senir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yüzlerce fidan dikildi.
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