Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Antalya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi Etkinlikleri Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Demre ve Gündoğmuş ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliklere yerel yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'nın Demre ve Gündoğmuş ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Demre ilçesinde, Finike Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Likya Orman İşletme Şefliği organizasyonuyla Yavu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Mücahit Yılmaz, Demre İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçarslan, jandarma komutanlığı personeli, bölge trafik ve orman işletme şefliği çalışanları katıldı.

Gündoğmuş ilçesinde de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Orman İşletme Müdürlüğünce Senir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yüzlerce fidan dikildi.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında karar verildi

 Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Adliye çıkışı Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Yaşadığı pişmanlık sözlerinde saklı

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı? Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı? Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi! Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! BUGÜN MAÇ YOK MU? 11 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.