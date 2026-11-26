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Antalya'nın Kaş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yaklaşık 1000 yıllık olduğu değerlendirilen timsah derisi parşömen ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve 1000 yıllık olduğu değerlendirilen ritüel özellikli timsah derisi parşömen bulundu.

Parşömenin 9 milyon lira karşılığında satışı konusunda anlaşma sağlandığı belirlendi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA